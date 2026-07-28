Юань может закрепиться во вторник в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань - ПСБ

Юань может закрепиться во вторник в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Пара юань/рубль к концу торгов в понедельник поднялась на 0,6%, закончив сессию выше 11,5 рубля, - напоминает эксперт. - Поддержку данной динамике оказывает дефицит юаневой ликвидности на рынке, на что указывает рост стоимости юаневых свопов, находящихся на максимумах с марта текущего года".

При этом, несмотря на подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, в рамках которого отчисления в бюджет со стороны нефтегазовых компаний вырастут в 1,6 раза относительно уровней июня за счет выплаты НДД, предложения валюты, на взгляд Зварича, не хватает для нормализации баланса на рынке.

"В рамках сегодняшних торгов ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11,3 - 11,8 рубля. При этом прохождение сегодня налоговых выплат снизит поддержку рубля и при сохранении повышенного спроса может привести к закреплению китайской валюты в верхней половине данного диапазона. При этом ближе к концу недели видим риски попыток выхода вверх из данного диапазона", - прогнозирует аналитик банка.

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