Индекс Южной Кореи рухнул на 10%, Brent опустилась до $87,2 за баррель

Nasdaq Composite снизился в понедельник, Dow Jones и S&P 500 закрылись в плюсе. Рынки акций АТР в основном снижаются, Южная Корея рухнула на 10%. Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $87,2 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника без единой динамики.

Инвесторы оценивали перспективы деэскалации на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости.

США и Иран в минувшие выходные приостановили взаимные удары. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает хорошими шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

"Думаю, есть хорошие шансы на то, что произойдет что-то позитивное", - сообщил он журналистам на борту своего самолета, комментируя возможность урегулирования конфликта. При этом глава Белого дома добавил, что США возобновят военные действия против Ирана, если дипломатические усилия не принесут плодов.

Надежды на улучшение ситуации в ближневосточном регионе вызвали снижение цен на нефть до минимумов более чем за неделю, что негативно отразилось на котировках акций нефтегазовых компаний. Бумаги ExxonMobil (SPB: XOM) Holdings Corp. подешевели на 1,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,5%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,9%, Occidental Petroleum - на 4,1%.

Между тем рыночная стоимость авиаперевозчиков и операторов круизов, результаты которых зависят от расходов на топливо, увеличилась: United Airlines Holdings (SPB: UAL) и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,9%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 0,7%, Carnival Corp. - на 3%, Norwegian Cruise Line - на 3,4%, Royal Caribbean Group - на 3,9%.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, полагают, что американский ЦБ не станет менять ключевую ставку на предстоящем заседании. Тем временем некоторые эксперты предупреждают, что регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику в ответ на возросшее инфляционное давление.

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