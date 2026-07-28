.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи вряд ли закрепится выше 2200п - "Алор Брокер"
.
28 июля 2026 года 09:55
Индекс Мосбиржи вряд ли закрепится выше 2200п - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи вряд ли закрепится выше 2200 пунктов в сложившейся ситуации, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Аналитик подчеркивает, что индекс Мосбиржи в понедельник закрылся выше отметки 2200 пунктов, которая ранее была сильной поддержкой, а теперь стала сопротивлением. Но о пробое преграды, на его взгляд, говорить рано. "Принципиально для российского рынка акций с 19-20 июля, когда бенчмарк торговался ниже 2000 пунктов, мало что изменилось,- считает Зацепин. - Смягчение денежно-кредитной политики будет более медленным, чем ожидалось ранее. Да, усилились разговоры о необходимости нормализации ситуации вокруг Украины, но пока они далеки от конкретики. Подросла нефть, но и она откатывает назад - сегодня с утра за баррель дают чуть менее $85, в то время как в прошлый четверг она зашкаливала за $100". Эксперт считает, что рост индекса Мосбиржи в понедельник не выглядит убедительным. Более того, в понедельник снизился рынок облигаций, что говорит о спаде локального инвестиционного оптимизма. "Все говорит о том, что спекулянтам стоит искать момент для открытия шорта как по рынку в целом, так и по отдельным бумагам", - делает вывод стратег. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ