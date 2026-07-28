Цены корпоблигаций во вторник приостановят повышение и лягут в боковой дрейф в ожидании новых триггеров

Москва. 28 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, приостановят повышение, вызванное позитивными итогами июльского заседания ЦБ РФ, и лягут в боковой дрейф в ожидании новых триггеров для дальнейшего движения, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Темой встречи во вторник президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между РФ и Украиной, сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома. "По его словам, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят мирный процесс между Россией и Украиной", - информирует телеканал. "Пришло время завершить войну", - сказал чиновник.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника без единой динамики. Инвесторы оценивали перспективы деэскалации на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости.

США и Иран в минувшие выходные приостановили взаимные удары. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает хорошими шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. "Думаю, есть хорошие шансы на то, что произойдет что-то позитивное", - сообщил он журналистам на борту своего самолета, комментируя возможность урегулирования конфликта. При этом глава Белого дома добавил, что США возобновят военные действия против Ирана, если дипломатические усилия не принесут плодов.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, полагают, что американский ЦБ не станет менять ключевую ставку на предстоящем заседании. Тем временем некоторые эксперты предупреждают, что регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику в ответ на возросшее инфляционное давлени