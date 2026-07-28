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28 июля 2026 года 09:35

Финансовый сектор притягивает внимание инвесторов - "ВТБ Моя Аналитика"

Финансовый сектор притягивает внимание инвесторов: публикации финансовых результатов и выплаты дивидендов заставляют трейдеров вновь фокусироваться на акциях банков в ближайшую неделю, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"С минимума индекс Мосбиржи вырос уже на 16%, - констатируют аналитики. - Июльское снижение отыграно более чем на 60%. После состоявшегося коррекционного отскока на фоне снижающихся цен на нефть инвесторы остро нуждаются в новых катализаторах, чтобы продолжать удерживать длинные позиции.Возможных катализаторов два: публикация финансовой отчетности за первое полугодие и поступление на рынок дивидендов за 2026 год и их реинвестирование".

Максимальные суммы выплат ожидаются от компаний финансового сектора на следующей неделе. Эксперты полагают, что именно акции крупнейших банков получат дополнительную поддержку от реинвестирования дивидендов.

"Публикация финансовых результатов представителями сектора приходится как нельзя кстати - накануне зачисления дивидендов на счета инвесторов, - отмечают они. - 28 июля отчитывается ВТБ, в среду - Сбербанк, в четверг - ДОМ.РФ. Финансовый сектор - единственный на нашем рынке в плюсе с начала года с учетом выплаченных дивидендов. Это само по себе притягивает внимание инвесторов. А концентрация событий - публикации финансовых результатов и выплаты дивидендов - заставляет трейдеров вновь фокусироваться на акциях банков в ближайшую неделю".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА