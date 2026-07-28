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28 июля 2026 года 09:18

Индексу Мосбиржи открывается широкое пространство для маневра вверх - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи открывается широкое пространство для маневра вверх, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил около 2% и закрылся выше важных 2200 пунктов, - отмечает эксперт. - На пике сессии - 2220 пунктов. Еще неделю назад были четырехлетние минимумы и паника, а теперь +17% со дна, рынок успокоился. Большая высота быстрого подъема намекает на свершившийся в июле разворот, а не просто на технический отскок".

По мнению Зельцера, техническая картина явно улучшилась - глобальная трендовая по минимумам кризисных 2008 и 2022гг ожидаемо восстановлена, и психологические 2100 пунктов уже позади, а впереди открывается широкое пространство для маневра вверх - при удержании 2200 пунктов следующей областью притяжения выступит годовая динамическая линия предложения. "Пока она на 2400п, но со временем закономерно опустится и к концу августа будет уже у 2300п. Без очередных шоков это и будет ориентиром на конец лета", - прогнозирует аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ