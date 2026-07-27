Рубль умеренно подешевел в основных валютных парах в понедельник на фоне заметного падения нефтяных цен

Москва. 27 июля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; курс рубля снизился на фоне заметного падения второй день подряд мировых цен на нефть. Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,55 рубля, что на 7,1 копейки (на 0,62%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,55% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,22 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,34%, до 88,8 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США с 28 июля на 1,36 копейки, до 78,0172 руб./$1, и опустил курс евро на 13,25 копейки, до 88,7602 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5218 руб./юань, что 1,93 копейки выше курса 27 июля.

Мировые цены на нефть остаются в заметном минусе вечером в понедельник, хотя и отступили от достигнутых ранее минимумов. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $89,65 за баррель, на 7,37% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 6,94