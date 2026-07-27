Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи выше 2200 пунктов, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть
По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2216,92 пункта (+2,4%), индекс РТС - 895,16 пункта (+2,4%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+9,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+9,2%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+9,2%), но подешевели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июля, составил 78,0172 руб. (-1,36 копейки).
Подорожали также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+8,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+8,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+7,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+6,9%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+6,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+6,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,3% и +4,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2,6% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL)