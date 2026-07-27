Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи выше 2200 пунктов, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть

Москва. 27 июля. Российский рынок акций начал неделю с продолжения коррекционного роста после неожиданного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку, локомотивом выступили бумаги финкомпаний и металлургов, а нефтяной сектор просел вместе с упавшей нефтью (сентябрьский фьючерс на нефть Brent откатился к $90 за баррель) на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и вернулся к уровню 2,5-недельной давности.