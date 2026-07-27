Индекс Мосбиржи способен закрепиться выше 2200п и продолжить восстановление к уровням 2250-2300п - "Гарда Капитал"

Индекс Мосбиржи способен закрепиться выше 2200 пунктов и продолжить восстановление к уровням 2250-2300 пунктов, если внешний фон не ухудшится, говорится в материале инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

В начале новой недели российский рынок акций пытается развить восстановление и закрепиться выше отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. По мнению эксперта, после затяжной распродажи последних недель акции остаются фундаментально перепроданными, поэтому даже умеренно позитивные новости способны поддерживать спрос со стороны инвесторов.

Одним из главных драйверов стало решение Банка России продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку до 14%.

"На мировых площадках внимание сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке, - отмечает Бахтин. - Несмотря на появление признаков политических договоренностей, неопределенность вокруг безопасности судоходства через Ормузский пролив сохраняется. Это поддерживает повышенную волатильность нефтяного рынка. После недавнего скачка котировки Brent скорректировались к отметке около $90 за баррель, однако остаются существенно выше средних уровней последних месяцев".

Дополнительным фактором поддержки для российского рынка, на взгляд аналитика, может стать постепенное ослабление рубля, которое улучшает финансовые показатели экспортеров. В то же время высокие процентные ставки, сохраняющаяся санкционная неопределенность и слабая инвестиционная активность продолжают ограничивать потенциал роста.

"Поэтому в ближайшие недели ключевыми ориентирами для инвесторов останутся макроэкономическая статистика, сигналы Банка России относительно дальнейшей траектории ключевой ставки, динамика цен на нефть и развитие геополитической повестки, - считает Бахтин. - Если внешний фон не ухудшится, индекс Мосбиржи способен закрепиться выше 2200 пунктов и продолжить восстановление к уровням 2250-2300 пунктов".

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