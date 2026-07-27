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27 июля 2026 года 18:42

Freedom Global сохраняет прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1400 руб

Freedom Global сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Группа Позитив" на уровне 1400 руб. и рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Freedom Global Владимира Чернова.

"Группа Позитив" заметно улучшила результаты за первое полугодие, отмечается в комментарии. Выручка выросла на 41% г/г, до 9,5 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 43% г/г, до 7,3 млрд. EBITDA стала положительной и достигла 0,8 млрд руб. против убытка 2,5 млрд годом ранее, чистый убыток сократился в 3,7 раза, до 1,4 млрд руб.

"Главный позитивный момент в данной отчетности - это рост новых продаж, - указывает Чернов. - Отгрузки увеличились на 45% г/г, до 10,7 млрд руб., причем доля новых контрактов выросла с 27,4% до 54,9%, что снижает зависимость от простого продления лицензий и показывает, что компания расширяет клиентскую базу".

При капитализации около 71 млрд руб. компания оценивается примерно в 2,1 годовой выручки и 5,3 EBITDA за последние 12 месяцев. По мнению эксперта, для растущего бизнеса в кибербезопасности эти уровни выглядят умеренными, но основная часть продаж традиционно приходится на четвертый квартал, поэтому главным подтверждением восстановления станут результаты конца года.

"Мы подтверждаем целевую цену 1400 руб. за акцию и рейтинг "держать", - отмечает Чернов. - Потенциал роста сохраняется благодаря увеличению объема поставок продукции, контроля расходов и снижения долговой нагрузки, но высокая сезонность пока не позволяет повысить рекомендацию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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