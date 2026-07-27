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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста акций ВТБ составляет 113% с текущих уровней - "АКБФ"
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27 июля 2026 года 18:20
Потенциал роста акций ВТБ составляет 113% с текущих уровней - "АКБФ"
Потенциал роста акций ВТБ составляет 113% с текущих уровней, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "АКБФ". "Акции ВТБ с начала мая подешевели на 35%, значительно отстав от рынка, - пишут эксперты. - При этом чистая прибыль банка по РСБУ выросла до 260,77 млрд руб., а прогноз группы на 2026 год сохраняется в диапазоне 600-650 млрд руб. Банк также готовится к дополнительному размещению акций по цене 87 руб. за бумагу. Несмотря на снижение котировок, интерес якорных инвесторов к SPO сохраняется, что поддерживает позитивный взгляд на акции". Справедливая стоимость бумаги остается на уровне 124,81 руб., потенциал роста составляет 113%, что соответствует рекомендации "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА