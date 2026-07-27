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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Группы Позитив на уровне "покупать"
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27 июля 2026 года 17:47
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Группы Позитив на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Группа Позитив" на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика Константина Белова. "Группа Позитив" опубликовала финансовые результаты за 1П26, превысившие ранее представленный менеджментом ориентир по отгрузкам (8,5 млрд руб.) и предполагающие существенное улучшение динамики большинства финансовых показателей во втором квартале. "Мы также отмечаем акцент на эффективности: по итогам полугодия общие расходы сократились на 13% г/г, - указывает Белов. - Рассматриваем результаты как достаточно сильные, но отмечаем высокую сезонность бизнеса и более высокий вклад второго полугодия в годовые показатели". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГРУППА/ПОЗИТИВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА