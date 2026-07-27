Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Группы Позитив на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Группа Позитив" на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика Константина Белова.

"Группа Позитив" опубликовала финансовые результаты за 1П26, превысившие ранее представленный менеджментом ориентир по отгрузкам (8,5 млрд руб.) и предполагающие существенное улучшение динамики большинства финансовых показателей во втором квартале.

"Мы также отмечаем акцент на эффективности: по итогам полугодия общие расходы сократились на 13% г/г, - указывает Белов. - Рассматриваем результаты как достаточно сильные, но отмечаем высокую сезонность бизнеса и более высокий вклад второго полугодия в годовые показатели".

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