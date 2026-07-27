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27 июля 2026 года 17:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций SLB на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций SLB на уровне "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $55,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 5,3%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший отчет за 2К2026 показал улучшение динамики относительно 1К2026, а также оказался лучше ожиданий рынка, отмечает эксперт. Сильными сторонами отчета, на его взгляд, стали переход нефтяной отрасли Венесуэлы под американское влияние, эффект от поглощения ChampionX и динамика сегмента цифровых услуг. При этом довольно высокая зависимость SLB от Ближневосточного региона остается основным сдерживающим фактором в кейсе, полагает Кауфман. "Мы пока нейтрально смотрим на SLB и предпочитаем в нефтесервисе компании с фокусом на другие регионы, такие как США или Латинская Америка", - указывает стратег инвесткомпании. SLB (бывшая Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес SLB равномерно распределен по всем основным мировым нефтедобывающим регионам. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SLB/SCHLUMBERGER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ