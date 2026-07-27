"Финам" подтверждает рейтинг акций SLB на уровне "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $55,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 5,3%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет за 2К2026 показал улучшение динамики относительно 1К2026, а также оказался лучше ожиданий рынка, отмечает эксперт. Сильными сторонами отчета, на его взгляд, стали переход нефтяной отрасли Венесуэлы под американское влияние, эффект от поглощения ChampionX и динамика сегмента цифровых услуг.

При этом довольно высокая зависимость SLB от Ближневосточного региона остается основным сдерживающим фактором в кейсе, полагает Кауфман.

"Мы пока нейтрально смотрим на SLB и предпочитаем в нефтесервисе компании с фокусом на другие регионы, такие как США или Латинская Америка", - указывает стратег инвесткомпании.

SLB (бывшая Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес SLB равномерно распределен по всем основным мировым нефтедобывающим регионам. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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