"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 201 руб. За бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил слабые операционные результаты за 2-й квартал 2026 года, - пишет эксперт. - Компания продемонстрировала снижение выпуска никеля и металлов платиновой группы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство меди осталось практически неизменным".

В то же время более высокие цены реализации цветных металлов обеспечат, по оценке аналитика, сильный рост финансовых результатов по итогам 1-го полугодия 2026 года.

"Мы подтверждаем целевую цену для бумаг "Норникеля" на уровне 201 руб. с рекомендацией "покупать", - указывает Данилов.

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