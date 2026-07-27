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27 июля 2026 года 15:58

Потенциал роста рынка ОФЗ в текущих условиях остается достаточно ограниченным - РСХБ

Потенциал роста рынка ОФЗ в текущих условиях остается достаточно ограниченным, считает аналитик по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеб Чернышев.

Неожиданно более мягкое решение ЦБ РФ по ставке спровоцировало волну покупок ОФЗ: в пятницу ценовой индекс государственных облигаций прибавил 1,4%, а по итогам всей недели рост составил порядка 3,7%, напоминает эксперт. В результате RGBI поднялся до 114,7 п. - отметки, которая в последний раз наблюдалась в конце июня.

"Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз в среднем на 70 б.п. при относительно равномерном снижении ставок, а на дальнем участке доходности длинных бумаг опустились до 15,7%, - указывает Чернышев. - Мы полагаем, что на краткосрочном горизонте рынок долговых инструментов сохранит склонность к росту, однако его потенциал в текущих условиях остается достаточно ограниченным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ