.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений
Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, пишут «Ведомости». Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и...
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
Окно возможностей для высокой доходности по депозитам сужается
После предпоследнего решения ЦБ средние ставки в топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», которые...
 
27 июля 2026 года 15:24

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" на фоне производственных результатов компании за 1П26, сообщается в комментарии аналитиков.

"Норникель" опубликовал производственные результаты за первое полугодие 2026 года:

- Производство никеля снизилось на 2% год к году и составило 85 тыс. тонн.

- Производство меди снизилось на 5%, до 203 тыс. тонн.

- Производство палладия снизилось на 14%, до 1 199 тыс. тройских унций.

- Производство платины снизилось на 16%, до 281 тыс. тройских унций.

"Производственные результаты "Норникеля" выглядят нейтральными и в целом соответствуют ожиданиям, - пишут эксперты. - Снижение выпуска основных металлов связано преимущественно с плановыми ремонтами и эффектом высокой базы прошлого года, при этом компания сохранила прогноз производства на 2026 год без изменений. Мы считаем, что восстановление объемов после завершения ремонтов и стабильная конъюнктура рынка цветных металлов могут поддержать финансовые результаты во втором полугодии, поэтому сохраняем позитивный взгляд на акции компании".

Прогнозная цена акций эмитента сохранена на уровне 214 рублей за штуку, рейтинг - "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.