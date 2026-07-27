"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" на фоне производственных результатов компании за 1П26, сообщается в комментарии аналитиков.

"Норникель" опубликовал производственные результаты за первое полугодие 2026 года:

- Производство никеля снизилось на 2% год к году и составило 85 тыс. тонн.

- Производство меди снизилось на 5%, до 203 тыс. тонн.

- Производство палладия снизилось на 14%, до 1 199 тыс. тройских унций.

- Производство платины снизилось на 16%, до 281 тыс. тройских унций.

"Производственные результаты "Норникеля" выглядят нейтральными и в целом соответствуют ожиданиям, - пишут эксперты. - Снижение выпуска основных металлов связано преимущественно с плановыми ремонтами и эффектом высокой базы прошлого года, при этом компания сохранила прогноз производства на 2026 год без изменений. Мы считаем, что восстановление объемов после завершения ремонтов и стабильная конъюнктура рынка цветных металлов могут поддержать финансовые результаты во втором полугодии, поэтому сохраняем позитивный взгляд на акции компании".

Прогнозная цена акций эмитента сохранена на уровне 214 рублей за штуку, рейтинг - "покупать".

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