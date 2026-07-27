Акции Роснефти, Х5 и Эталона будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Роснефти", и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"На прошлой неделе индекс Мосбиржи прибавил 12,15% с учетом дополнительных торговых сессий, - напоминает эксперт в комментарии. - В пятницу регулятор неожиданно снизил ключевую ставку, на что рынок отреагировал очень позитивно. Рост шел широким фронтом: в плюсе завершили неделю все отраслевые индексы, а обороты торгов заметно превышали средние значения. Однако говорить о завершении нисходящего тренда пока рано: индекс смог преодолеть только самую крутую границу нисходящего канала, и много препятствий еще впереди".

С технической точки зрения акции "Роснефти" после глубокой коррекции сформировали фигуру "тройное дно" в диапазоне 290-300 руб. и развернулись вверх, подчеркивает Буянов. Сейчас котировки корректируются после первого импульса роста - классическая точка для входа в лонг на откате.

"Фундаментально бумага после многомесячной распродажи торгуется у многолетних минимумов, а разворот рынка на снижении ключевой ставки традиционно в первую очередь поднимает перепроданные "тяжелые" фишки, - указывает стратег. - Полагаем, что в ближайшее время акции возобновят рост и через две недели будут торговаться в коридоре 355-360 руб. (5,8-7,3%)".

Акции "ИКС 5" после летнего обвала нашли дно в районе 1800 руб. и уверенно восстанавливаются. "Фундаментально продуктовый ритейл остается защитным сектором со стабильным спросом, а начавшееся смягчение денежно-кредитной политики и возврат дивидендных денег на рынок способны помочь перепроданным качественным бумагам восстановиться, - пишет аналитик. - Кроме того, дивидендный гэп еще не закрыт - дополнительное подспорье. Полагаем, что в ближайшее время акции продолжат рост и через две недели будут торговаться в коридоре 2100-2150 руб. (5-7,5%)".

Акции "Эталона", в свою очередь, находятся в устойчивом нисходящем тренде с февраля, подчеркивает Буянов. Сейчас бумаги отскочили от минимумов и вновь подошли к 21 руб. - верхней границе тренда.

"В последние месяцы именно здесь возобновлялись волны снижения, - отмечает эксперт. - Фундаментальный фон остается тяжелым: девелоперы продолжают работать в условиях высоких ставок и слабого ипотечного спроса, и даже начавшееся осторожное смягчение политики ЦБ не делает кредит доступным быстро. Полагаем, что бумаги в очередн