.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Union Pacific
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений
Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, пишут «Ведомости». Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и...
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
Окно возможностей для высокой доходности по депозитам сужается
После предпоследнего решения ЦБ средние ставки в топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», которые...
 
27 июля 2026 года 14:05

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Union Pacific

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $342,56 по итогам отчетности за 2К2026, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Потенциал роста составляет 12,6%.

Union Pacific завершила 2К 2026 с рекордными финансовыми показателями, однако с минимумов 2026 года котировки уже прибавили около 38%, и сейчас, на взгляд эксперта, есть признаки перекупленности акций и риск коррекции.

По мнению Гудым, в случае снижения цены появятся возможности для покупки по более привлекательным ценам, так как среднесрочные драйверы роста остаются в силе.

"Ключевыми рисками мы видим ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, усиление геополитической напряженности, которая может вызвать мировую рецессию, усиление конкуренции и возможную коррекцию акций", - указывает аналитик инвесткомпании.

Union Pacific Corporation - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.