"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $342,56 по итогам отчетности за 2К2026, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Потенциал роста составляет 12,6%.

Union Pacific завершила 2К 2026 с рекордными финансовыми показателями, однако с минимумов 2026 года котировки уже прибавили около 38%, и сейчас, на взгляд эксперта, есть признаки перекупленности акций и риск коррекции.

По мнению Гудым, в случае снижения цены появятся возможности для покупки по более привлекательным ценам, так как среднесрочные драйверы роста остаются в силе.

"Ключевыми рисками мы видим ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, усиление геополитической напряженности, которая может вызвать мировую рецессию, усиление конкуренции и возможную коррекцию акций", - указывает аналитик инвесткомпании.

Union Pacific Corporation - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог.

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