"Финам" повысил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг привилегированных акций "Россети Ленэнерго" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 395,6 руб., что предполагает потенциал роста на 19,8%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"После дивидендной отсечки "префы" компании снизились на 26,4%, с 386 руб. до 284 руб. Коррекция оказалась заметно глубже обычного дивидендного гэпа, поскольку проходила на фоне общего снижения российского рынка. Впоследствии бумаги частично восстановились, однако по-прежнему остаются ниже уровней до выплаты дивидендов", - отмечает эксперт.

По его мнению, поддержку бумагам в перспективе может оказать индексация тарифов на передачу электроэнергии темпами выше инфляции.

"Дополнительным позитивным фактором стало решение Банка России от 24 июля снизить ключевую ставку до 14%, - отмечает Абрамов. - Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать снижению доходностей депозитов и облигаций и повышению интереса инвесторов к дивидендным акциям. В связи с этим считаем текущие уровни привлекательными для покупки привилегированных акций "Россети Ленэнерго".

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