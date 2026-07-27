Банк ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "РусАгро" и сохраняет их прогнозную цену на уровне 120 руб. за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"РусАгро" опубликовала операционные результаты за II квартал и первое полугодие 2026 года: выручка за II квартал составила 107,4 млрд руб. (+27% г/г), за шесть месяцев - 191,5 млрд руб. (+15% г/г).

"Операционные результаты выглядят сильными, - пишет эксперт. - "РусАгро" продолжает показывать устойчивый рост за счет увеличения мощностей, расширения трейдингового канала и эффективной бизнес-модели".

Кроме того, в пятницу совет директоров "РусАгро" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 15 млрд руб., или 16,48 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 17%, указывает эксперт банка.

"Это может стать первой выплатой с 2021 года и в целом важным шагом к возвращению регулярных дивидендов, - прогнозирует Кузнецова. - Позитивно смотрим на акции "РусАгро". Наш таргет на горизонте года - 120 руб. за акцию".

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