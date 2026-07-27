"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью 1400 руб. за штуку и потенциалом роста на 39% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"НОВАТЭК" в пятницу опубликовал финансовую отчетность за I полугодие 2026 года по МСФО. Эксперт оценивает ее нейтрально: выручка оказалась выше консенсуса на 2%, EBITDA - ниже на 2%, а скорректированная чистая прибыль практически совпала с консенсусом.

"Возможный диапазон дивиденда за I полугодие 2026 года, по нашей оценке, составляет 32,4-35,7 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 3,2-3,6%, - отмечает эксперт. - "НОВАТЭК" - наш текущий фаворит в секторе с учетом ожидаемого роста мировых цен на газ осенью. Одним из факторов может стать динамика заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе: сейчас показатель составляет 55%, что на 10 п.п. ниже уровня 2022 года, когда цены были очень высокими".

Аналитик считает, что в ценах реализации сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам есть временной лаг. Высокие цены на нефть во II квартале 2026 года могут проявиться в показателях II полугодия 2026 года.

"По мультипликатору P/E на 2026 г. акции "НОВАТЭКа" торгуются на уровне 5,2х против исторического значения 6,5х с начала 2023 года", - указывает Бахтин.

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