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27 июля 2026 года 11:50

Индекс RGBI сформировал сильную техническую картину - "Финам"

Индекс RGBI сформировал сильную техническую картину, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Основной драйвер ближайших недель - долговой рынок, - считает эксперт. - После решения Минфина сократить размещения классических ОФЗ и перехода к флоатерам доходности начали снижаться, а индекс RGBI сформировал сильную техническую картину. Именно облигации сейчас выглядят наиболее привлекательным сегментом российского рынка, поскольку потенциал переоценки остается выше, чем у большинства акций".

С другой стороны, по оценке аналитика, инфляционные ожидания остаются повышенными, бюджетный дефицит сохраняется значительным, а долговой рынок фиксирует тревожный рост числа дефолтов. Только за прошлую неделю произошло 19 случаев неисполнения обязательств по облигациям, причем все больше технических дефолтов переходят в полноценные процедуры банкротства. "Это сигнал, что период дорогих денег продолжает разрушать слабых заемщиков, несмотря на первые шаги ЦБ к смягчению политики", - предупреждает Кабаков.

По его мнению, базовый сценарий на неделю - сохранение умеренного восстановления российского рынка в целом при условии отсутствия обострения геополитических процессов. Главным бенефициаром снижения ставок остаются ОФЗ, а не акции, подчеркивает стратег "Финама".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ