"Финам" подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" по акциям "НОВАТЭКа" и сохраняет целевую цену на уровне 1263 руб. За бумагу, что соответствует потенциалу роста на 28,1%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Из-за особенностей контрактов "НОВАТЭКа" отчет за первое полугодие пока не отражает произошедший рост цен на нефть, - считает эксперт. - При этом со второго полугодия ожидаем улучшения динамики основных показателей компании, в связи с чем финансовые результаты за год в целом могут показать рост. "НОВАТЭК" остается одним из бенефициаров текущего конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть и СПГ напрямую улучшают показатели компании, а текущий дефицит может упростить реализацию будущих проектов развития "НОВАТЭКа".

Ключевыми рисками в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа", по мнению Кауфмана, являются влияние санкций на возможность реализации проектов в сфере СПГ, вероятный профицит на рынке СПГ в более долгосрочной перспективе и крепкий рубль. Также на финансовые результаты негативно могут повлиять атаки на экспортную и перерабатывающую инфраструктуру.

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