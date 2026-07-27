Курс рубля пока может задержаться в районе 11,50 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля пока может задержаться в районе 11,50 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"За прошедшую неделю рубль умеренно укрепился, - отмечают аналитики банка. - Рынок сдержанно реагировал на заметный рост нефтяных цен, но после раскрытия итогов заседания ЦБ укрепление российской валюты стало более заметным. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,54 руб./юань. С учетом налогового периода курс пока может задержаться в районе 11,50 руб./юань, но в дальнейшем он способен откатиться выше 11,60 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе стремительно росли, отыгрывая риски закрытия не только Ормузского, но и Баб-эль-Мандебского пролива, но затем произошла коррекция на новостях о паузе в ударах США и Ирана для возможного возобновления переговоров. В результате фьючерсы Brent торгуются уже у $86,4/барр. Эксперты видят риски дальнейшего движения котировок ниже $90/барр., если появятся конкретные шаги по переговорам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.