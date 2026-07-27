.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Высока вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 13,75% к концу 2026г - "Алор Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
Иностранный бизнес активизирует присутствие в РФ
В январе-мае в России зарегистрировали 63 тыс. организаций, а ликвидировали 108 тыс., следует из данных Росстата. Однако среди структур с иностранной формой собственности ситуация оказалась обратной: закрытых юрлиц было на 7% меньше, чем новых....
 
Минцифры проработает меры поддержки для цифровых двойников
Минцифры работает над мерами господдержки для разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО) для развития цифровых двойников в промышленности. Также ведомство собирается предусмотреть нормативное регулирование для обращения с...
 
27 июля 2026 года 10:35

Высока вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 13,75% к концу 2026г - "Алор Брокер"

Высока вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 13,75% к концу 2026 года, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

На взгляд эксперта, в минувшую пятницу Банк России сумел удивить, вопреки консенсус-прогнозу снизив ставку на 0,25 п.п. Это придало силы отечественным "быкам" и прервало наметившуюся в первой половине дня коррекцию рынка акций.

"Был завершен самый длительный в российской истории 19-недельный период падения рынка, - констатирует Зацепин. - За неделю с 20 июля Индекс Мосбиржи 2 прибавил свыше 12%".

Однако аналитик считает, что результаты заседания совета директоров по ставке больше были негативными для рынка. Так, теперь регулятор ждет, что средняя ставка в 2027 году составит 10,5-12,5%, а не ранее предполагаемые 8,0-10,0%. "То есть затраты бизнеса на обслуживание долгов по-прежнему будут высокими, а риски убытков и отдельных банкротств наиболее закредитованных эмитентов повышаются", - подчеркивает эксперт.

По его мнению, с большой вероятностью в 2027 год мы войдем со ставкой 13,75%, причем снижена она будет лишь 18 декабря, на последнем в этом году заседании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ