Высока вероятность снижения ставки ЦБ РФ до 13,75% к концу 2026г - "Алор Брокер"

Высока вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 13,75% к концу 2026 года, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

На взгляд эксперта, в минувшую пятницу Банк России сумел удивить, вопреки консенсус-прогнозу снизив ставку на 0,25 п.п. Это придало силы отечественным "быкам" и прервало наметившуюся в первой половине дня коррекцию рынка акций.

"Был завершен самый длительный в российской истории 19-недельный период падения рынка, - констатирует Зацепин. - За неделю с 20 июля Индекс Мосбиржи 2 прибавил свыше 12%".

Однако аналитик считает, что результаты заседания совета директоров по ставке больше были негативными для рынка. Так, теперь регулятор ждет, что средняя ставка в 2027 году составит 10,5-12,5%, а не ранее предполагаемые 8,0-10,0%. "То есть затраты бизнеса на обслуживание долгов по-прежнему будут высокими, а риски убытков и отдельных банкротств наиболее закредитованных эмитентов повышаются", - подчеркивает эксперт.

По его мнению, с большой вероятностью в 2027 год мы войдем со ставкой 13,75%, причем снижена она будет лишь 18 декабря, на последнем в этом году заседании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.