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27 июля 2026 года 10:28

Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне заметно падающей 2-й день подряд нефти

Москва. 27 июля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль снижается на фоне заметно падающих второй день подряд мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,522 руб. (+4,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $90,17 за баррель, что на 6,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на 3,88%, до $96,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 6,42%, до $83,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 3,12%, до $89,31 за баррель, максимума с 4 июня.

По итогам прошлой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на 9%.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

"Президент Трамп попросил военное командование не наносить удары по Ирану в пятницу. Это произошло после почти двух недель непрерывных ударов", - говорится в статье. Портал отмечает, что такой шаг, "с одной стороны, отражает желание Трампа дать больше шансов дипломатическому урегулированию, а с другой - показывает, что удары США в их нынешнем масштабе достигли пика в том, что касается эффективности".

Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальны