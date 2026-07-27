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27 июля 2026 года 10:11
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2100-2200п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 2100-2200 пунктов в понедельник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. "В рамках торгов выходного дня российский рынок оказался под давлением на опасениях существенной просадки в цена на нефть на снижении напряженности на Ближнем Востоке, - пишет эксперт в комментарии. - В понедельник с утра нефть марки Brent теряет порядка 10%, что продолжит способствовать продажам в акция, особенно в бумагах нефтегазового сектора. В сложившейся ситуации индекс Мосбиржи в ходе торгов понедельника будет двигаться в диапазоне 2100-2200 пунктов с тяготением к нижней половине данного коридора". На взгляд аналитика, рост, продемонстрированный рынком в рамках прошлой недели, укладывается в коррекцию и выглядит неустойчивым. Более того, сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года, чему может способствовать отсутствие позитива на геополитическом треке, пересмотр инвесторами ожиданий по ключевой ставке в сторону более высоких значений на фоне обновленных прогнозов регулятора, а также устойчиво крепкий курс рубля. "В сложившейся ситуации формирование портфелей на средне- и долгосрочный горизонт представляется преждевременным, а попытки приобрести акции в расчете на продолжение коррекционного роста сопряжены с повышенными рисками",- делает вывод Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ