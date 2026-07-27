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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2100-2200п в понедельник - ПСБ
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27 июля 2026 года 10:11

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2100-2200п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 2100-2200 пунктов в понедельник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках торгов выходного дня российский рынок оказался под давлением на опасениях существенной просадки в цена на нефть на снижении напряженности на Ближнем Востоке, - пишет эксперт в комментарии. - В понедельник с утра нефть марки Brent теряет порядка 10%, что продолжит способствовать продажам в акция, особенно в бумагах нефтегазового сектора. В сложившейся ситуации индекс Мосбиржи в ходе торгов понедельника будет двигаться в диапазоне 2100-2200 пунктов с тяготением к нижней половине данного коридора".

На взгляд аналитика, рост, продемонстрированный рынком в рамках прошлой недели, укладывается в коррекцию и выглядит неустойчивым. Более того, сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года, чему может способствовать отсутствие позитива на геополитическом треке, пересмотр инвесторами ожиданий по ключевой ставке в сторону более высоких значений на фоне обновленных прогнозов регулятора, а также устойчиво крепкий курс рубля.

"В сложившейся ситуации формирование портфелей на средне- и долгосрочный горизонт представляется преждевременным, а попытки приобрести акции в расчете на продолжение коррекционного роста сопряжены с повышенными рисками",- делает вывод Зварич.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ