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27 июля 2026 года 09:51

Рубль может продолжить укрепление в начале недели - ПСБ

Рубль может продолжить укрепление в начале текущей недели до 11,5 руб./юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Поддержку рублю оказывают цены на нефть и приближение сроков по налоговым выплатам (28 июля), - отмечает аналитик в комментарии. - Причем объем нефтегазовых сборов в бюджет в текущем месяце, по нашим оценкам, будет максимальным за 1,5-2 года и в 1,5-1,6 р. превысит июньские объемы. С другой стороны, сформировавшийся дефицит юаневой ликвидности достаточно эффективно сдерживает укрепление рубля, в т.ч. указывая на наличие повышенного спроса на валюту (сезонный импорт, потоки капитала и т.д.), который, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе".

По мнению Попова, в начале текущей недели умеренное укрепление рубля может продолжиться: он допускает закрепление котировок до уровней чуть ниже 11,5 руб./юань.

"Однако, при расширении дефицита юаневой ликвидности уже с середины недели стоимость иностранной валюты может расти, - считает эксперт. - Так что до конца недели ждем сохранения курсовой волатильности и ориентируемся на сохранение котировок в диапазоне 11,3-11,8 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ