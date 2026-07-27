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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2100-2200п на текущей неделе - "Цифра брокер"
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27 июля 2026 года 09:34

Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2100-2200п на текущей неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2100-2200 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,96% и закрылся на отметке 2165,54 пункта, напоминают они в комментарии. Главным драйвером для роста рынка стало неожиданное решение Банка России снизить ключевую ставку, однако финальный результат оказался сдержаннее внутридневных максимумов - инвесторы трезво оценили обновленные макроэкономические прогнозы регулятора.

"Индекс Мосбиржи завершил неделю выше отметки 2165 пунктов, уверенно отскочив от поддержки 2100 пунктов, - отмечают эксперты. - Ближайшее сопротивление проходит в районе 2200 пунктов. На этой неделе мы ждем консолидацию в диапазоне 2100-2200 пунктов. В понедельник главным событием станет публикация отчетности Группы "Позитив" за I полугодие 2026 года: сильные результаты компании способны придать импульс всему IT-сектору".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ