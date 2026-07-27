Dow Jones и S&P 500 завершили пятницу в плюсе, нефть резко дешевеет

Dow Jones и S&P 500 завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq снизился. Фондовые индексы Азии растут. Нефть резко дешевеет после приостановки США и Ираном взаимных ударов, Brent у $92,1 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций чипмейкеров.

Трейдеры оценивали информацию о новых пошлинах на импорт в США, новости о ситуации на Ближнем Востоке и корпоративные отчетности.

Вашингтон объявил о введении с пятницы пошлин на импорт в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 стран, объяснив это решение тем, что торговые партнеры США не смогли решить проблему принудительного труда в цепочках поставок их продукции.

Суммарно меры затронут 99,4% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона. Новые пошлины пришли на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставке в 10%, срок которой как раз истек в пятницу.

"Новые тарифы Трампа вызвали меньший шок, чем предыдущие, - отметил старший экономический стратег Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. - Они не стали сюрпризом, оказались меньше первого пакета пошлин и содержат важные исключения, смягчающие прямое влияние на потребительские цены".

Внимание рынка постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Участники рынка оценивают вероятность подъема ключевой процентной ставки на этом заседании в 34,2% против 12,8% неделей ранее, по данным FedWatch.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones в пятницу оказались акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+4,3%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+3,7%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+3,5%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+2,9%).

Наибольшее снижение показали бумаги American Express Co. (SPB: AXP) (-4,3%), хотя отчетность компании за второй квартал была лучше ожиданий рынка. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил квартальную чистую прибыль на 8%, выручку - на 10%, о