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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на неделю составляет 77-79 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
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27 июля 2026 года 09:16

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на неделю составляет 77-79 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 77-79 руб./$1, для пары рубль/евро - 88-90 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Решение ЦБ снизить ставку на очередные 25 б.п. пусть и удивило рынок, но, вкупе с сохранение жесткого сигнала, говорит о том, что высокая ставка с нами надолго и остается фактором поддержки рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохраняющийся рост нефтяных цен, который только усилился в связи с ситуацией не только в Ормузском, но и в Баб-эль-Мандебском проливах также будет оказывать положительное влияние на курс национальной валюты".

Кроме того, на стороне рубля, по мнению Тимошенко, будет играть наращивание продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов к концу июля. Рост геополитической напряженности и новый пакет санкций ЕС, в частности, могут повысить волатильность рубля в краткосрочной перспективе.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ