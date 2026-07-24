Рынок акций РФ на неделе отскочил вверх, прервав рекордную серию из 19-ти недель безостановочного снижения

Рынок акций РФ на уходящей неделе отскочил вверх благодаря завершению сезона дивидендных отсечек крупнейших компаний, раллировавшей нефти (Brent протестировала $100 за баррель), надеждам на возобновление переговорного процесса по украинскому урегулированию и умеренно негативной реакции инвесторов на 21-ый пакет антироссийских санкций ЕС. Банк России неожиданно для многих экспертов принял решение снизить ключевую ставку до 14,0% годовых, несмотря на ускорение инфляции. Индекс МосБиржи прервал серию из 19-ти недель безостановочного снижения и завершил неделю ростом, отскочив выше 2165 пунктов.

В период с 20 по 24 июля индекс МосБиржи вырос на 10,6% и составил 2165,54 пункта, индекс РТС прибавил 11,1% и достиг 874,26 пункта. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent в этот период вырос на 9%, до $96,28 за баррель (в четверг цены локально превышали $101 за баррель). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,37 рубля, до 78,0308 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста за счет закрытия коротких позиций игроками после обвала индексов из-за отсечек годовых дивиденд