Рынок акций РФ в пятницу превысил 2165п по индексу МосБиржи и завершил неделю ростом впервые после 19 недель снижения

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ в пятницу вырос после неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,0% годовых, сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился к $96 за баррель) после ралли из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2165 пунктов после утреннего падения ниже 2100 пунктов из-за новых антироссийских санкций ЕС.