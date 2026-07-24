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24 июля 2026 года 19:35

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2165п по индексу МосБиржи и завершил неделю ростом впервые после 19 недель снижения

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ в пятницу вырос после неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,0% годовых, сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился к $96 за баррель) после ралли из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2165 пунктов после утреннего падения ниже 2100 пунктов из-за новых антироссийских санкций ЕС.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2165,54 пункта (+1%, до итогов заседания ЦБ индекс падал в район 2085 пунктов), индекс РТС - 874,26 пункта (+1,4%). Лидерами роста среди индексных акций выступили бумаги "Русагро" (MOEX: RAGR) (+35,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+5,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,9%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июля, составил 78,0308 руб. (-37,41 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 10,6-11,1%, доллар от ЦБ РФ снизился на 0,37 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+3,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,6%)