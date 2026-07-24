Рубль укрепился к мировым валютам в пятницу благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду

Москва. 24 июля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; курс рубля укрепился в основных валютных парах благодаря как высоким ценам на нефть, несмотря на их коррекционное снижение в последний день недели, так и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне вечером новые санкции со стороны ЕС.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,479 рубля, что на 9,4 копейки (на 0,81%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск опустился в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,79 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,73%, до 88,55 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США с 25 июля на 37,41 копейки, до 78,0308 руб./$1, и опустил курс евро на 55,16 копейки, до 88,8927 руб./EUR1.