.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепился к мировым валютам в пятницу благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
Банк России сформировал собственную оценку возможного первичного структурного дефицита бюджета РФ в 2026-2028 годы с учетом того, что фактические расходы уже превышают первоначальный прогноз Минфина, но скорректирует оценку после представления...
 
Бюджет в 2025 году получил первые доходы от расширенной шкалы НДФЛ
Федеральный бюджет в прошлом году получил первые доходы от расширенной, пятиступенчатой, шкалы НДФЛ. Совокупные поступления НДФЛ в федеральный бюджет (по ставке выше 13%) составили 763 млрд руб., следует из материалов к законопроекту об исполнении...
 
24 июля 2026 года 19:33

Рубль укрепился к мировым валютам в пятницу благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду

Москва. 24 июля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; курс рубля укрепился в основных валютных парах благодаря как высоким ценам на нефть, несмотря на их коррекционное снижение в последний день недели, так и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне вечером новые санкции со стороны ЕС.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,479 рубля, что на 9,4 копейки (на 0,81%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск опустился в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,79 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,73%, до 88,55 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США с 25 июля на 37,41 копейки, до 78,0308 руб./$1, и опустил курс евро на 55,16 копейки, до 88,8927 руб./EUR1.