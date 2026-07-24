"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ММК против Мечела"

"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК)/Шорт в акциях "Мечела", открытую 14 июля 2026 года, с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии аналитиков брокера.

"ММК опубликовал сильные результаты по итогам второго квартала 2026 года - рост ключевых показателей компании превзошел прогнозы. На этом фоне мы подтверждаем парную идею, делая ставку на улучшение показателей металлурга и в текущем квартале. Драйвером может стать дальнейший рост цен на сталь", - пишут эксперты.

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