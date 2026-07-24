Риск паузы в текущем цикле снижения ставки ЦБ РФ пока остается высоковероятным - ПСБ

Риск паузы в текущем цикле снижения ключевой ставки Банка России в краткосрочной перспективе остается высоковероятным, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 14% годовых и ужесточил сигнал о перспективах денежно-кредитной политики (ДКП), убрав его направленность: "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий", констатирует эксперт.

ЦБ классифицировал текущий всплеск инфляции как временный, обусловленный разовыми факторами.

Также он повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год: до 14,5-14,6% с 14-14,5% годовых (допускает как сохранение ставки на 14% до конца года, так и ее снижение до 13% годовых).

Существенно повышен прогноз средней ключевой ставки на 2027 год, обращает внимание Попов: до 10,5-12,5% с 8-10% годовых.

"Таким образом, сохранен сигнал рынку о продолжении цикла снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. При этом новый прогноз указывает на снижение пространства для смягчения ДКП. Риск паузы в цикле снижения ставки в краткосрочной перспективе остается высоковероятным. Вариант повышения ключевой ставки базовым сценарием пока не считается", - пишет Попов в комментарии.

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