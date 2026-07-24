Hang Seng в целом сохраняет базу для развития движения вверх - "Велес Капитал"

Гонконгский индекс Hang Seng в целом сохраняет базу для развития восходящего тренда и попыток закрепления выше сопротивления в 25200 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Следующая неделя отметится в Азии данными по прибыли промышленных предприятий за июнь и индексами деловой активности в секторах услуг и производства Китая от PMI за июль, отмечает эксперт.

Кроме того, обращает внимание она, ожидаются встречи Политбюро КНР, на которых могут быть сделаны важные для всей экономики заявления.

Банк Японии проведет заседание, изменения процентной ставки на котором не ожидается.

"Гонконгский Hang Seng сохраняет базу для развития восходящего тренда и попыток закрепления выше сопротивления 25200 пунктов при положении выше краткосрочной поддержки в 24850 пунктов", - пишет Кожухова.

Инвесторы в Азии в целом, вероятно, продолжат ориентироваться на настроения в американском IT-секторе, а также торговую политику Трампа.

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