.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена акций НОВАТЭКа обладает потенциалом роста до 1254,5 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
Банк России сформировал собственную оценку возможного первичного структурного дефицита бюджета РФ в 2026-2028 годы с учетом того, что фактические расходы уже превышают первоначальный прогноз Минфина, но скорректирует оценку после представления...
 
Бюджет в 2025 году получил первые доходы от расширенной шкалы НДФЛ
Федеральный бюджет в прошлом году получил первые доходы от расширенной, пятиступенчатой, шкалы НДФЛ. Совокупные поступления НДФЛ в федеральный бюджет (по ставке выше 13%) составили 763 млрд руб., следует из материалов к законопроекту об исполнении...
 
24 июля 2026 года 16:32

Цена акций НОВАТЭКа обладает потенциалом роста до 1254,5 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Котировки акций ПАО "НОВАТЭК" обладают потенциалом роста до 1254,5 рубля за штуку на горизонте года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года. Результаты близки к ожидаемым - прогноз по выручке был 819 млрд руб., прогноз по прибыли акционерам 217 млрд руб., отмечают эксперты.

"Ждем, что результаты за 2П26 окажутся лучше: это связано с эффектом от высоких цен на СПГ с арктических проектов - он проявляется с задержкой порядка полугода. Кроме того, поддержку окажет рост отгрузок с "Арктик СПГ 2" и возобновление работы перерабатывающего комплекса в Усть Луге, - говорится в комментарии аналитиков брокера. - Котировки акций "НОВАТЭКа" позитивно отреагировали на выход результатов. Мы полагаем, что цена бумаг имеет потенциал роста, цель на двенадцать месяцев - 1254,5 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.