Цена акций НОВАТЭКа обладает потенциалом роста до 1254,5 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Котировки акций ПАО "НОВАТЭК" обладают потенциалом роста до 1254,5 рубля за штуку на горизонте года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года. Результаты близки к ожидаемым - прогноз по выручке был 819 млрд руб., прогноз по прибыли акционерам 217 млрд руб., отмечают эксперты.

"Ждем, что результаты за 2П26 окажутся лучше: это связано с эффектом от высоких цен на СПГ с арктических проектов - он проявляется с задержкой порядка полугода. Кроме того, поддержку окажет рост отгрузок с "Арктик СПГ 2" и возобновление работы перерабатывающего комплекса в Усть Луге, - говорится в комментарии аналитиков брокера. - Котировки акций "НОВАТЭКа" позитивно отреагировали на выход результатов. Мы полагаем, что цена бумаг имеет потенциал роста, цель на двенадцать месяцев - 1254,5 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.