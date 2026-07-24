Рубль укрепляется к мировым валютам в пятницу днем благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду

Москва. 24 июля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; курс рубля укрепляется в основных валютных парах благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне новые санкции со стороны ЕС.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,486 рубля, что на 8,7 копейки (на 0,75%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 9,66 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,08% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,46 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,02%, до 89,54 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем в рамках коррекции после активного роста в последние дни, но в целом уровень нефтяных котировок остается достаточно высоким. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 3,29%, до $97,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 3,16%, до $89,28 за баррель.