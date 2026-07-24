"БКС МИ" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ в 13,75% на конец 2026г

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,75% годовых на конец 2026 года и 10,5% годовых на конец 2027 года, сообщается в материале главного экономиста Ильи Федорова.

"Регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., решение оказалось мягче наших ожиданий и консенсуса: мы ждали сохранения уровня ставки", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Банк России повысил границы прогнозного интервала средней ключевой ставки на текущий год - до 14,6% по верхней границе. Это соответствует ставке 14% на конец года. При этом регулятор повысил прогнозную траекторию на следующий год до 10,5-12,5% с прежних 8-10%.

Своим решением ЦБ показывает, что рассматривает топливный кризис и удары по инфраструктуре как временные факторы, обращает внимание аналитик "БКС МИ". Бюджетный импульс II полугодия, по оценке регулятора, уже учтен в текущем уровне жесткости денежно-кредитной политики (ДКП).

"Реальную картину покажет осень. Следующее опорное заседание состоится в октябре: Банк России обновит прогноз, также появятся данные по бюджету. Сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 13,75% годовых на конец 2026 года и 10,5% годовых на конец 2027 года", - пишет Федоров.

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