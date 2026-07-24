.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "БКС МИ" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ в 13,75% на конец 2026г
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
Банк России сформировал собственную оценку возможного первичного структурного дефицита бюджета РФ в 2026-2028 годы с учетом того, что фактические расходы уже превышают первоначальный прогноз Минфина, но скорректирует оценку после представления...
 
Бюджет в 2025 году получил первые доходы от расширенной шкалы НДФЛ
Федеральный бюджет в прошлом году получил первые доходы от расширенной, пятиступенчатой, шкалы НДФЛ. Совокупные поступления НДФЛ в федеральный бюджет (по ставке выше 13%) составили 763 млрд руб., следует из материалов к законопроекту об исполнении...
 
24 июля 2026 года 15:58

"БКС МИ" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ в 13,75% на конец 2026г

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,75% годовых на конец 2026 года и 10,5% годовых на конец 2027 года, сообщается в материале главного экономиста Ильи Федорова.

"Регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., решение оказалось мягче наших ожиданий и консенсуса: мы ждали сохранения уровня ставки", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Банк России повысил границы прогнозного интервала средней ключевой ставки на текущий год - до 14,6% по верхней границе. Это соответствует ставке 14% на конец года. При этом регулятор повысил прогнозную траекторию на следующий год до 10,5-12,5% с прежних 8-10%.

Своим решением ЦБ показывает, что рассматривает топливный кризис и удары по инфраструктуре как временные факторы, обращает внимание аналитик "БКС МИ". Бюджетный импульс II полугодия, по оценке регулятора, уже учтен в текущем уровне жесткости денежно-кредитной политики (ДКП).

"Реальную картину покажет осень. Следующее опорное заседание состоится в октябре: Банк России обновит прогноз, также появятся данные по бюджету. Сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 13,75% годовых на конец 2026 года и 10,5% годовых на конец 2027 года", - пишет Федоров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ