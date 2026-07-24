Ставка ЦБ РФ может опуститься до 13,5% к концу 2026г - "Гарда Капитал"

Решение о паузе в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ может быть принято в сентябре текущего года, а к концу его ставка может опуститься до 13,5% годовых, говорится в материале инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

Банк России, вопреки консенсусу рыночных ожиданий, предполагавшему монетарную паузу, принял решение понизить ключевую ставку в июле на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых, констатирует эксперт.

Как отмечается в пресс-релизе регулятора, существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами.

"К сентябрю у ЦБ будет понимание, как ситуация с топливом повлияла на инфляцию и инфляционные ожидания. Не исключено, что решение о паузе в снижении ставки будет принято на следующем заседании. В конце текущего года ставка может опуститься до 13,5% годовых", - указывает Бахтин.

Банк России также констатировал, что проинфляционные риски среднесрочно по-прежнему превалируют над дезинфляционными. В частности, сохраняются риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.

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