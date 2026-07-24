Freedom Global понизил рейтинг акций НОВАТЭКа до "держать"

Freedom Global понизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную цену на уровне 1600 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

"НОВАТЭК" представил результаты по МСФО за первое полугодие, которые частично разошлись со среднерыночными прогнозами, - пишет аналитик. - Нефтегазовая отрасль остается под давлением санкций, и "НОВАТЭК" не является исключением. Напомним, что с апреля текущего года Евросоюз отказался от импорта российского СПГ по краткосрочным контрактам. В этой связи компании пришлось заметно изменить логистику поставок сжиженного природного газа. На этом фоне выручка "НОВАТЭКа" за отчетный период выросла только на 3,9% в годовом сопоставлении (г/г), до 836,3 млрд руб., при увеличении операционных издержек на 4,7% г/г, до 658,1 млрд руб.".

Добыча углеводородов увеличилась на 2,8% г/г, до 346,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), этот рост пришелся в основном на второй квартал. По мнению Мильчаковой, умеренный рост выручки объясняется высокими ценами на газ в Европе и Азии.

Эксперт прогнозирует дивиденд "НОВАТЭКа" за первое полугодие в пределах 33-36 руб. на акцию. Несмотря на сокращение нормализованной чистой прибыли, выплата будет примерно соответствовать уровню прошлогодних выплат или сократится на 6-7%, полагает она.

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