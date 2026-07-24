Цена Brent сохраняет потенциал для роста к уровню $105/барр. - "Финам"

Цена Brent сохраняет потенциал для роста к уровню $105 за баррель, считает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Военные действия на Ближнем Востоке не стихают уже две недели, поэтому за это время ценник за бочку нефти Brent подскочил на 30%. В итоге на Ближнем Востоке сложилась крайне сложная обстановка, когда у ключевого нефтедобывающего региона мира под ударами оказались почти все ключевые морские коридоры", - пишет эксперт в комментарии.

Он полагает, что все накопленные проблемы пока сохранятся, а значит цены на нефть на ближайшие месяцы могут остаться в районе $90-110/барр, что неприемлемо для крупнейших стран-импортеров нефти. Высокие цены на топливо создают рост инфляции, а значит будут повышенные уровни ставок, что, на взгляд Потавина, может привести к спаду деловой активности в развитых странах.

"Техническая картина по нефти Brent ощутимо поменялась на этой неделе, - отмечает стратег. - На дневном графике мы видим, что котировки быстро достигли отметки $102/барр. и даже закрыли тот гэп, который ранее образовался в двадцатых числах мая. Даже несмотря на локальную перекупленность, цена Brent сохраняет потенциал для дальнейшего роста - к наклонному сопротивлению в районе $105/барр.".

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