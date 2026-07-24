"Финам" присвоил рекомендацию "продавать" акциям CF Industries Holdings с целевой ценой $110 за акцию, что предполагает потенциал снижения около 15% к текущим уровням, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Егора Вершинина.

"Компания проходит пиковую фазу газового цикла: рентабельность EBITDA восстановилась до 40,8% в 2025 году на фоне широкого спреда продукт/газ, вызванного перебоями в Ормузском проливе, - пишет эксперт. - Однако нормализация, на наш взгляд, уже происходит быстрее, чем закладывает цена акции. Несмотря на новую эскалацию в проливе с июля, спотовые цены на удобрения вернулись к доконфликтному уровню".

В базовом сценарии аналитик закладывает выравнивание рентабельности с 2027 года, что дает целевую цену на 15% ниже текущей. Компания сохраняет сильный баланс и агрессивно возвращает капитал акционерам, но декарбонизационные проекты остаются второстепенным по масштабу источником прибыли, подчеркивает Вершинин.

CF Industries Holdings - американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в том числе аммиака, мочевины и аммиачной селитры.

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