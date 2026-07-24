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24 июля 2026 года 12:28

Альфа-банк сохраняет "нейтральную" оценку инвесткейса ММК

Альфа-банк сохраняет "нейтральную" оценку инвестиционного кейса "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в комментарии начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

Эмитент отработал второй кварта текущего года с 23%-м ростом объемов реализации, что способствовало росту EBITDA на 87% кв/кв и на 11% относительно прошлого года, констатируют эксперты. В части СДП поддержку также оказало высвобождение средств из оборотного капитала, отмечают они.

"Опустив разовый эффект обесценения, который увел чистую прибыль в отрицательную территорию, а также на фоне позитивных ожиданий менеджмента по 3К26, результаты можно назвать сильными. Тем временем, помимо фактора сезонности, стальной рынок нуждается в структурной поддержке других факторов. Сохраняем "нейтральный" взгляд по инвестиционному кейсу ММК", - пишут Красноженов и Толстых.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ