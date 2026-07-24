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24 июля 2026 года 11:41

"БКС МИ" повысил оценку акций NVIDIA до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций NVIDIA Corp. с "негативной" до "нейтральной", сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость бумаг была также повышена экспертами до $217 за штуку, что предполагает потенциал роста около 5% на горизонте года.

"Мы повышаем взгляд на акции эмитента до "нейтрального". Компания сохраняет лидерство на рынке ускорителей для ИИ, а переход на Blackwell и развитие вычислительной платформы поддерживают высокий рост выручки и прибыли, - указывают эксперты. - Вместе с тем текущая оценка уже учитывает сохранение сильного спроса, тогда как задержки ввода дата-центров, снижение отдачи от капитальных затрат клиентов и усиление конкуренции ограничивают потенциал дальнейшего роста цены акций. Наша целевая цена в $217 предполагает потенциальный рост примерно на 5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ