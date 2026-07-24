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24 июля 2026 года 11:20

"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций финсектора РФ

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций финансового сектора РФ, несмотря на санкции, говорится в комментарии аналитика Артема Перминова.

Европейский союз включил ряд российских компаний финансового сектора в санкционные списки в рамках 21-го пакета ограничений. В частности, в список вошли "ДОМ.РФ" (основное юридическое лицо группы), Банк "Санкт-Петербург", "Московская биржа", Озон Банк, WB Банк, Точка Банк. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств в каком-либо виде.

"Считает новость нейтральной: во-первых, некоторые компании или их дочерние структуры находятся в тех или иных санкционных списках, - отмечает эксперт. - Во-вторых, российский финансовый сектор давно фактически отрезан от глобальных рынков и ориентирован на работу внутри России, поэтому эти новые ограничения не скажутся на бизнесе этих компаний".

У аналитиков "БКС МИ" "нейтральный" взгляд на финансовый сектор. По их оценке, акции сектора сейчас торгуются очень дешево по историческим меркам (коэффициент P/E на 2026 год для банковского сектора находится на уровне около 3х). При этом многие финансовые компании продолжают показывать хорошие результаты, наращивать прибыль и выплачивать дивиденды.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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