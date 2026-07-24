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24 июля 2026 года 10:26

Рубль укрепляется в паре с юанем в пятницу утром благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду

Москва. 24 июля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне новые санкции со стороны ЕС.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5355 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Динамика рубля в пятницу во многом будет зависеть от итогов очередного заседания Банка России, а также заявлений регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров ЦБ РФ 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал ее снижения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности ДКП остался умеренно мягким: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Мировые цены на нефть умеренно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне. Рынок завершает неделю существенным ростом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов