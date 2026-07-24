Пара рубль/юань может завершить пятницу ниже 11,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань может завершить пятницу ниже 11,5 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг не показывал направленной динамики даже на фоне дальнейшего заметного роста нефтяных цен, - пишут они в обзоре. - В целом валютный рынок пребывает в ожидании новых драйверов. В пятницу утром курс CNY/RUB находится у 11,52 руб./юань. Судя по динамике последних дней, после раскрытия итогов заседания ЦБ РФ экспортеры могут нарастить продажу валюты для уплаты налогов к 28 числу. На этом фоне пятницу курс может закончить ниже 11,50 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть ускорили свой рост. По мнению экспертов банка, инвесторы стали активнее закладывать в цены перспективы выпадения поставок не только через Ормузский, но и через Баб-эль-Мандебский проливы.

В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $99,1/барр. Учитывая традиционные риски новых витков эскалации на выходных, котировкам пока будет сложно уйти заметно ниже уровней в $98/барр., считают в банке.

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