Драйверов для продолжения роста на рынке акций РФ нет - "Алор Брокер"

Драйверов для продолжения роста на российском рынке акций в настоящее время не наблюдается, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Фондовый рынок в четверг торговался без единого тренда, но по итогам суток все-таки снизился на 0,4%. Дешевизна бумаг и их нежелание расти вслед за котировками нефти марки Brent еще раз говорят о слабости, отмечает эксперт.

"Оглашение решения ЦБ РФ может стать поводом для коррекции, в том числе закрытия спекулятивных "лонгов" по многим бумагам. Рисковым инвесторам можно попробовать "прокатиться на шортах", прежде всего по акциям наиболее закредитованных эмитентов, - пишет Зацепин в обзоре. - В то же время открытие "коротких" позиций по акциям нефтянки и уход на выходные с проданным фьючерсом на индекс Мосбиржи выглядит рискованным - не исключено усиление конфронтации на Ближнем Востоке и открытие торгов в понедельник ростом цен на нефть".

В целом аналитик инвесткомпании не видит поводов для инвестиционных покупок российских акций "широким фронтом". Он не исключает, что в обозримом будущем индекс Мосбиржи обновит годовой минимум.

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